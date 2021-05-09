Армянский Шуши был и остается одной из важных опор армянской идентичности. Послание Мирзояна
Несмотря на то, что Шуши находится под контролем Азербайджана, он должен быть одним из важнейших символов возрождения Армении.
Как передает Арменпресс, об этом 9 мая заявил спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян.
Мирзоян в первую очередь отметил, что этот день 9 мая 2021 – первый после агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября, праздновать трудно.
«Тем не менее, мы обязаны воздать дань уважения нашим дедам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, нашим отцам и братьям, которые участвовали в освобождении Шуши во время Первой Арцахской войны. Армянский Шуши на протяжении многих лет был и продолжает оставаться одной из важных опор армянской идентичности, и сегодня, несмотря на то, что Шуши находится под контролем Азербайджана, он должен быть одним из важнейших символов армянского возрождения», - отметил председатель НС.
Он добавил, что Республике Армения следует продолжить переговоры в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения признания права армян Арцаха на самоопределение и восстановления территориальной целостности Арцаха.
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