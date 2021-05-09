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Мероприятия  9 мая в Арцахе начались с крестного хода

Мероприятия  9 мая в Арцахе начались с крестного хода

Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне в Арцахе, освобождению Шуши, дню образования Армии обороны Арцаха, начались с крестного хода: в Арцах принесены  хоругви  Святого Креста  царя Ашота  Ерката и Григорис Хачвар и покровителя Армии обороны Арцаха Святого Григориса.

Как  передает Арменпресс, 8 мая после вечернего богослужения во всех церквях Арцаха в течение 2 минут звонили колокола всех церквей. В Степанакерте в   соборе  Покрова Пресвятой Богородицы прошла поминальная служба в память о жертвах Арцахской войны. Затем от церковного погоста при участии официальных лиц Арцаха, военных и сотен арцахцев начался крестный ход  к городскому мемориалу Степанакерта. :

На городском мемориале под предводительством предстоятеля Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Вртанеса Абрамяна состоялись заупокойная служба и молебен по всем мученикам Арцахской войны. По словам предстоятеля Арцахской епархии ААЦ, эти дни должны быть объединены не только памятью, но и надеждой на завтрашний день.  

«В эти дни, живя в Арцахе, на Родине, мы чувствуем, как клокочет  наша душа, и возмущается разум. Мы должны   с Богом в наших сердцах  в миролюбивом духе суметь обеспечить мир будущего. Поэтому, живя в   единстве, у нас должен быть один возможный девиз - объединиться вокруг идеи, которая способствует сохранению армянской идентичности», - сказал епископ Вртанес Абрамян.

В крестном ходе  также приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Гагик Багунц, депутаты, министр иностранных дел Давид Бабаян, государственные деятели.

 


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