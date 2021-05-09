Праздник Победы и Мира - день уважения и  поклонения

Армянский народ 9 мая 2021 г. с особым почтением отмечает 76-летие со дня победы в Великой Отечественной войне, годовщину освобождения Шуши и создания Армии обороны Арцаха.

Как передает Арменпресс, в Армении и Арцахе воздадут дань памяти победоносным и бессмертным сынам армянского народа, ветеранам Отечественной войны, живущим рядом с нами, а также армянским героям, самоотверженно сражавшимся в 44-дневной войне и отдавшим жизни за Арцах и прекрасный Шуши. Однако Шуши снова был захвачен и оккупирован Азербайджаном.

Победу в Отечественной войне ковали и армяне

На разных фронтах Отечественной войны сражались и и внесли свой вклад в победу 600 тысяч армян. Армянский народ дал победе 4 маршалов: Баграмяна, Бабаджаняна, Худякова (Хамперянца), Аганова и одного адмирала СССР - Исакова. 70 тысяч армянских солдат награждены боевыми орденами и медалями, 27 рядовых солдат награждены орденом Славы, 104 воина удостоены звания Героя Советского Союза. Нельсону Степаняну было присвоено звание дважды Героя Советского Союза.

«Свадьба в горах». Освобожденный 29 лет назад Шуши снова оккупирован Азербайджаном

Ровно 29 лет назад, утром 9 мая, армянские отряды успешно завершили операцию «Свадьба в горах», в результате которой был освобожден прекрасный Шуши. Освобождение Шуши стало поворотным моментом в карабахской войне, подготовив почву для дальнейших побед. Необычное название операции «Свадьба в горах» связано с тем, что в то время министр обороны Вазген Саркисян считал военный план по освобождению Шуши неосуществимым, считая, что проводить такую операцию слишком рано, это должно быть хорошо подготовлено. Решили после завоевания Шуши сыграть в горах свадьбу Вазгена Саркисяна. Так операция получила условное название «Свадьба в горах».

Освободительные операции велись одновременными атаками на 4 направлениях. В ночь на 8 мая, в 2.30 ночи, после захвата военных позиций Кирса и взятия под контроль дороги Лачин-Шуши армянская армия вошла в Шуши. На рассвете очередного майского дня над куполом храма Св Казанчецоц уже победно развевался армянский триколор. Это одна из самых ярких страниц в истории новой независимой Армении. И даже война, развязанная Азербайджаном в 2020 году, и оккупация Шуши не могут уменьшить роль и значение исторических событий 8-9 мая 1992 г.

Азербайджан 27 сентября 2020 г. при поддержке турецких и наемных террористов начал военную операцию против Арцаха. 8 октября враг нанес удар по Шуши – церкви Казанчецоц, разрушив ее. В ноябре, после оккупации Шуши стал уничтожать армянский след в городе. В конце апреля он снял купола церкви, исказив ее христианский облик и повредив неповторимую архитектуру.

Республика Армения заявила, что вопрос деоккупации территории бывшей НКАО дипломатически-политическими средствами должен стать основой для урегулирования арцахского вопроса.

Армия - гарант безопасности

9 мая отмечается годовщина создания Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики. Армия обороны НКР была официально создана 5 мая 1992 г. которым были объединены действовавшие еще с 1990 года отдельные воинские части самообороны.