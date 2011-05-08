Анонс мероприятий на 10 мая
17:30, Май 08, 2021
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- 08.05-17:30 Анонс мероприятий на 10 мая
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- 08.05-16:30 Никол Пашинянпередал присвоенный Аркадию Тер-Тадевосяну орден Отечества его сыну
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- 08.05-15:48 Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit
- 08.05-15:34 Зверев вытеснил Надаля из Madrid Masters
- 08.05-15:28 COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 157,6 миллиона человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 08.05-15:21 Армянское культурное наследие в Арцахе под угрозой. Обращение Союза армян Украины в ЮНЕСКО
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- 08.05-13:59 Ежегодное шествие «Бессмертный полк Армении» состоится в онлайн-режиме
- 08.05-13:41 Путин поздравил Пашиняна и граждан РА с 76-й годовщиной Победы в Отечественной войне
- 08.05-13:19 ЕС призывает США экспортировать вакцины в другие страны
- 08.05-13:11 Возложение венков в Берлине памятника "Родина-Мать" у Советского военного мемориала
- 08.05-13:02 В Азербайджане покончил собой военнослужащий-срочник пограничной службы
- 08.05-12:27 Посольство Армении в Нидерландах уточняет достоверность информации о ножевом ранении армянки
- 08.05-12:19 В Грузии коронавирусом заразились еще 1564 человека
- 08.05-12:16 За день в России подтверждено 8329 новых случаев коронавируса
- 08.05-12:09 Меркель призвала уважать память миллионов людей, погибших при нацистах
- 08.05-12:06 В Арцахе подтверждено 13 новых случаев коронавируса
- 08.05-11:42 8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
- 08.05-11:39 От имени президента Армена Саркисяна в воинском пантеоне Ераблур возложен венок
- 08.05-11:34 Миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали около 2087 га
- 08.05-11:30 "Айастани Анрапетутюн". Оружие для армян было предметом почитания
- 08.05-11:20 COVID-19: в Армении подтверждено 411 новых случаев
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13:17, 02.05.2021
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16:42, 03.05.2021
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17:50, 07.05.2021
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