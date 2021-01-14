Анонс мероприятий на 9 мая
17:20, Май 08, 2021
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Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
10:34, 07.05.2021
“Ереванский бестселлер”: лидирует “Зависимость”: армянская литература, апрель, 2021
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
- 17:20 Анонс мероприятий на 9 мая
- 16:30 Никол Пашинянпередал присвоенный Аркадию Тер-Тадевосяну орден Отечества его сыну
- 16:12 В Украине военные сбили два БПЛА
- 15:48 Лидеры ЕС рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit
- 15:34 Зверев вытеснил Надаля из Madrid Masters
- 15:28 COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 157,6 миллиона человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 15:21 Армянское культурное наследие в Арцахе под угрозой. Обращение Союза армян Украины в ЮНЕСКО
- 14:45 Стрельба в Ереване — один пострадавший и один раненый
- 14:36 Аронян переедет в США вавгусте
- 13:59 Ежегодное шествие «Бессмертный полк Армении» состоится в онлайн-режиме
- 13:41 Путин поздравил Пашиняна и граждан РА с 76-й годовщиной Победы в Отечественной войне
- 13:19 ЕС призывает США экспортировать вакцины в другие страны
- 13:11 Возложение венков в Берлине памятника "Родина-Мать" у Советского военного мемориала
- 13:02 В Азербайджане покончил собой военнослужащий-срочник пограничной службы
- 12:27 Посольство Армении в Нидерландах уточняет достоверность информации о ножевом ранении армянки
- 12:19 В Грузии коронавирусом заразились еще 1564 человека
- 12:16 За день в России подтверждено 8329 новых случаев коронавируса
- 12:09 Меркель призвала уважать память миллионов людей, погибших при нацистах
- 12:06 В Арцахе подтверждено 13 новых случаев коронавируса
- 11:42 8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
- 11:39 От имени президента Армена Саркисяна в воинском пантеоне Ераблур возложен венок
- 11:34 Миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали около 2087 га
- 11:30 "Айастани Анрапетутюн". Оружие для армян было предметом почитания
- 11:20 COVID-19: в Армении подтверждено 411 новых случаев
- 11:04 COVID-19: в Индии побит новый антирекорд
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