Никол Пашинянпередал присвоенный Аркадию Тер-Тадевосяну орден Отечества его сыну

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинянпередал Айку Тер-Тадевосяну—сыну Аркадия Тер-Тадевосяна, орден Отечества, которым он награжден посмертно, удостоившись высшего звания Национальный герой Армении.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

«Уважаемый господин Тер-Тадевосян, считаю сегодняшнее событие очень важным. Сожалею, что вручаю эту высшуюнаграду не лично Командосу, а Вам. Мне жаль, что мы вручаем эту достойную награду посмертно. Прискорбно, что эта весьма достойная, полная конкретного смысла награда вручается внесколько иной обстановке, чем нам хотелось бы. Тем не менее, я считаю, что это очень важная и достойная дань уважения и признательности не только лично Аркадию Тер-Тадевосяну, но и всем нашим соотечественникам, преданным Арцахской освободительной борьбе и вообще делу защиты Родины.

Еще раз хочу подчеркнуть: как мы убеждались и вновь убедились, награды и дань уважения, признательности Вооруженным Силам и военачальникам относятся ко всему народу, потому что армия, тыл, общество - это единое целое, и отдельные личности совершают свои подвиги, опираясь в первую очередь на нацию, государство, народ, его историю, его дух, его цели и мечты.

В этот символический день считаю важным, что мы проводим здесь эту церемонию. Мое и наше слово, наша признательность — это дань уважения всем мученикам, павшим за Родину, всем воинам, борцам за свободу, добровольцам, защищавшим Родину, всем нашим гражданам и соотечественникам, которые хоть что-либо сделали на благо Родины», - сказал Никол Пашинян.

От имени своей семьи Айк Тер-Тадевосян поблагодарил и.о. премьер-министра НиколаПашиняна за достойную оценку Командоса. «Это высокое звание, которого удостоен мой отец, будет одним из символов наших будущих побед. Это прекрасный символ для нашей молодежи», - сказал Айк Тер-Таджосян.

При посредничестве и.о. премьер-министра Никола Пашиняназа выдающиеся заслуги в создании и становленииВооруженных Сил Республики Армения, защите и обеспечении безопасности Родины генерал-майор АртушОванесович Тер-Тадевосян (Аркадий Тер-Тадевосян, Командос) посмертно награжден орденом Отечества, удостоившись звания Национальный герой Армении.