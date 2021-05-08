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В Украине военные сбили два БПЛА

В Украине военные сбили два БПЛА

С начала мая в Украине сбиты два беспилотных летательных аппарата, один из которых произведен в Российской Федерации.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает на странице в Facebook штаб «Совместных операций».

«3 мая недалеко от Новолуганска военные сбили беспилотник. В нем были компоненты российского производства. 6 мая в районе Гранитного был обстрелян беспилотник «Тахион» производства ООО «Ижмаш»в России. Находится на вооружении сухопутных войск России».

 


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