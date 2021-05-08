Зверев вытеснил Надаля из Madrid Masters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не попал в Madrid Masters.

Как передает Арменпресс, в четвертьфинале мужского одиночного турнира Masters 1000 соперником Надаля стал представитель Германии Александр Зверев. В матче, который длился 1 час 45 минут, Зверев выиграла после двух сетов - 4: 6, 4: 6.

Соперником немца в полуфинале стал Доминик Тим из Австрии.

Призовой фонд турнира Madrid Masters 1000 составляет около 2,5 миллионов евро. В этом турнире, который проводится на грунте, принимают участие 56 теннисистов. Закончится турнир 9 мая