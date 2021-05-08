Армянское культурное наследие в Арцахе под угрозой. Обращение Союза армян Украины в ЮНЕСКО
Союз армян Украины направил письмо в ЮНЕСКО в связи с действиями вандализма против армянского наследия в Арцахе.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил сайт Analitikaua.net.
В письмеорганизация попросила ЮНЕСКО обратить внимание наармянское культурное наследие в Арцахе, которое сейчас находится под угрозой.
«Важно отметить, что в Республике Арцах существует более 3000 памятников армянской истории и культуры, в том числе более 500 христианских церквей, а также десятки памятников дохристианской эпохи. Самые древние из этих памятников насчитывают более 2 тысяч лет (крепость Тигранакерт).
Как известно, Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. В Брюсселе действует представительство Союза армян Украины.
Напомним, практически с первых дней войны в Карабахе, в Киеве и Ереване работают оперативные штабы Союза армян Украины, которые оказывают помощь соотечественникам в Армении», - говорится в обращении.
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