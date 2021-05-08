Армянское культурное наследие в Арцахе под угрозой. Обращение Союза армян Украины в ЮНЕСКО

Союз армян Украины направил письмо в ЮНЕСКО в связи с действиями вандализма против армянского наследия в Арцахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил сайт Analitikaua.net.

В письмеорганизация попросила ЮНЕСКО обратить внимание наармянское культурное наследие в Арцахе, которое сейчас находится под угрозой.

«Важно отметить, что в Республике Арцах существует более 3000 памятников армянской истории и культуры, в том числе более 500 христианских церквей, а также десятки памятников дохристианской эпохи. Самые древние из этих памятников насчитывают более 2 тысяч лет (крепость Тигранакерт).

Как известно, Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. В Брюсселе действует представительство Союза армян Украины.

Напомним, практически с первых дней войны в Карабахе, в Киеве и Ереване работают оперативные штабы Союза армян Украины, которые оказывают помощь соотечественникам в Армении», - говорится в обращении.