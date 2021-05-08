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Стрельба в Ереване — один пострадавший и один раненый

Стрельба в Ереване — один пострадавший и один раненый

8 мая  в 07:25 часов из больничного комплекса "Гераци-1"  в Нор Норкское отделениеполиции РА поступило сообщение о том, что  в больницу с улицы Молдовакан в Ереване доставлен мужчина 1982 г/р с огнестрельным ранением..

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета РА.

По данным расследования на месте происшествия, проведенного немедленно выехавшей на место происшествия оперативно-следственной группой, Автомобиль 1984 г. на перекрестке улиц Молдовыи  Малянабыл обнаружен мужчины1984 г/р,  с ранами на передней поверхности грудной клетки,  округлым отверстием под углом у лопатки на левой половине груди,с травмами, царапинами на правом бедре, обнаружены также  4 пули калибра 7,62 мм,  5патронов, 2 гильзы пистолета  9 мм и 1 штык автомата.

В следственном отделении Нор-Норкского и Аванского управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело, предварительное расследование которого поручено следственной группе.

Назначен ряд экспертиз. Необходимые судебно-следственные действия производятся для выяснения всех обстоятельств дела, а также личности лица (лиц), предположительно совершившего преступление.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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