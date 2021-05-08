Ежегодное шествие «Бессмертный полк Армении» состоится в онлайн-режиме

В 2021 году ежегодный всенародный марш «Бессмертный полк Армении» будет проводиться онлайн.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила общественная патриотическая организация "Бессмертный полк Армении".

«Для участия вонлайн-шествии, вы можете опубликовать фотографии участников Великой Отечественной войны на своих страницах в социальных сетях ирассказать о его вкладе в победу, используя хэштеги #ImortalGund 2021 # Бессмертныйполк2021.

«К Дню Великой Победы общеармянская патриотическая организация«Бессмертный полк Армении»объявляет всеармянский конкурс школьных сочинений«Мы помним победу». Победители конкурса получат возможность посетить места воинской славы своих близких.

Внимание! Принимаются работы, написанные как на армянском, так и на русском языках.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5-12 классов всех школ РА.

Последний срок подачи заявок - 15 мая.

Итоги конкурса будут объявлены 15 июня 2021 года.

Сочинения следует присылать на адрес [email protected] с указанием имени и фамилии участника в названии.

Чтобы принять участие в конкурсе, вам также необходимо заполнить следующую заявку», - говорится в сообщении.