Путин поздравил Пашиняна и граждан РА с 76-й годовщиной Победы в Отечественной войне

По случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания руководству и народам стран, некогда входивших в состав СССР, в том числе премьер-министру Армении НиколуПашиняну и гражданам Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что в День Победы мы с особой гордостью и благодарностью вспоминаем подвиги наших отцов и дедов, доблестно сражавшихся плечом к плечу с врагом.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", – сказал Путин.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимопомощи, укрепившиеся в годы войны, и впредь будут служить основой для построения и развития конструктивных, дружественных отношений между странами.

Путин выразил искреннюю благодарность ветеранам Отечественной войны, пожелав им здоровья, благополучия и долголетия.

Согласно официальному сайту Кремля, помимо Армении, поздравительные послания были отправлены также руководителям и гражданам Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.