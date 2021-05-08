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Возложение венков в Берлине памятника "Родина-Мать" у Советского военного мемориала

Возложение венков в Берлине памятника "Родина-Мать" у Советского военного мемориала

8 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне у Советского военного мемориала в районе Берлина Панков состоялась церемония возложения венков.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  ТАСС, в церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев и его коллеги-послы из стран СНГ - Армении, Беларуси и Казахстана.

Венки возложили также от  администрации района Берлин-Панков, Левой партия и Немецкого народного союза по охране военных захоронений. Они возложили венки к памятнику Родина-Мать в центре мемориала. Цветы возложили и  жители Берлина.

 

 

 


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