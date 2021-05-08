8 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне у Советского военного мемориала в районе Берлина Панков состоялась церемония возложения венков.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев и его коллеги-послы из стран СНГ - Армении, Беларуси и Казахстана.

Венки возложили также от администрации района Берлин-Панков, Левой партия и Немецкого народного союза по охране военных захоронений. Они возложили венки к памятнику Родина-Мать в центре мемориала. Цветы возложили и жители Берлина.