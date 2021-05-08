Посольство Армении в Нидерландах уточняет достоверность информации о ножевом ранении армянки

Посольство Республики Армения в Нидерландах проверяет достоверность информации о ножевом ранении армянки.

Как передает Арменпресс, посольство на своей странице в Facebook заявило, что распространенная в различных социальных сетях информация о нанесении ножевого ранения армянской женщине в Нидерландах на данный момент не подтверждена ни одним официальным источником.

«Женщина на фото, помещенном под этим материалом,здорова и не имеет отношения к предполагаемому делу. Посольство связывается с голландскими правоохранительными органами, чтобы выяснить достоверность информации. Просим воздержаться от дальнейших публикаций по этому поводу до тех пор, пока посольство не опубликует официальную информацию», - говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что в Нидерландах трое азербайджанцев нанесли ударыножом армянскому адвокату Анне Акопян — из-за ее этнической принадлежности. Отмечалось, что операция прошла успешно, преступники задержаны.