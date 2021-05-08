В Грузии коронавирусом заразились еще 1564 человека
12:19, 8 Май, 2021
По состоянию на 8 мая в Грузии зарегистрировано 1564 новых случая заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 320 830 человек.
В Грузии за последние 24 часа от коронавирусавылечились 693 пациента. В целом в стране инфицировано 299 500 человек. Всего в стране от инфекции умерло 4263 человека.
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