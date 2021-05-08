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В Грузии коронавирусом заразились еще 1564 человека

В Грузии коронавирусом заразились еще 1564 человека

По состоянию на 8 мая в Грузии зарегистрировано 1564 новых случая заражения коронавирусом.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 320 830 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавирусавылечились  693 пациента. В целом в стране инфицировано 299 500 человек. Всего в стране от инфекции умерло 4263 человека.

 


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