За день в России подтверждено 8329 новых случаев коронавируса

За один день в России подтверждено 8329 новых случаев коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Российской Федерации достигло 4 миллионов 871 тысяч 843 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 8329 новых случаев заражения.

112992 человека умерли в стране из-за коронавируса, 4488615 человек выздоровели