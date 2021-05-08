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Меркель призвала уважать память миллионов людей, погибших при нацистах

Меркель призвала уважать память миллионов людей, погибших при нацистах

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 8 мая 1945 г. Днем освобождения, призвав почтить память миллионов людей, погибших при режиме национал-социалистов.

Как  передает Арменпресс, ее слова в Twitter процитировал представитель Кабинета министров ФРГ Штефан Зайберт.

"8 мая 1945 г. был днем освобождения. Этот день ознаменовал конец нацистской диктатуры и Холокоста».

Меркель подчеркнула необходимость чтить память миллионов людей, погибших во время диктатуры национал-социалистов.

В ночь с 8на  9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о капитуляции нацистской Германии, положивший конец Второй мировой войне.


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