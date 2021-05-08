8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как передает Арменпресс, Общество Красного Креста Армении распространило сообщение по случаю этого дня.

«2021 г. Девиз Всемирного дняКрасного Крестаи Красного Полумесяца — #мынепоколебимы, потому что наше общее стремление сделать мир более безопасным и мирным не может быть остановлено.

Волонтеры и сотрудники Красного Креста и Красного Полумесяца убеждены, что потенциал по изменению мира лежит в людях и сообществах. Они работают каждый день, чтобы убедиться, что у сообществ есть знания, средства для защиты самих себя, снижения рисков, чтобы жить в безопасности и с достоинством», - говорится в заявлении.

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