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От имени президента Армена Саркисяна в воинском пантеоне Ераблур возложен венок

От имени президента Армена Саркисяна в воинском пантеоне Ераблур возложен венок

Утром 8 мая от имени президента Республики Армения Армена Саркисяна у Стены памяти в воинском пантеоне Ераблурбыл возложен венок —в память о героизме армян,  пожертвовавших своей жизнью за свободу и независимость Родины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, от имени президента также были возложены цветы к могилам Национального героя Республики Армения, героя Арцаха Вазгена Саркисяна, Национального героя Республики Армения Монте Мелконяна, полководца Андраника.

 

 


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