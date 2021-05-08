От имени президента Армена Саркисяна в воинском пантеоне Ераблур возложен венок

Утром 8 мая от имени президента Республики Армения Армена Саркисяна у Стены памяти в воинском пантеоне Ераблурбыл возложен венок —в память о героизме армян, пожертвовавших своей жизнью за свободу и независимость Родины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, от имени президента также были возложены цветы к могилам Национального героя Республики Армения, героя Арцаха Вазгена Саркисяна, Национального героя Республики Армения Монте Мелконяна, полководца Андраника.