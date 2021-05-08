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Миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали около 2087 га

Миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали около 2087 га

Специалисты Международного центра разминирования Минобороны РФ продолжают разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны Российской Федерации.

За один день российские миротворцы разминировали 5 га территорий, 3 км дорог, 11 зданий и обнаружили 2 взрывных устройства.

«В целом,  с  23 ноября 2020 г.  от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2087 гектаров земли, 643 км дорог, 1775 зданий и построек, в том числе 30 объектов социальной значимости, обнаружено и обезврежено 25 608 взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом  военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


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