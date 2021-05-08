COVID-19: в Армении подтверждено 411 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 8 мая в Армении подтверждено 411 новых случаев коронавируса, 814 граждан выздоровели, 16 умерли. За сутки проведен 4231 тест. Таким образом, общее количество тестов составило 1012538.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 219092 случая заболевания коронавирусом, из которых 204121 - случай выздоровления и 4225 случаев смерти.

В настоящее время 9708 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни. Накануне зарегистрировано 2 смертельных случая, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 1038.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.