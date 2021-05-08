COVID-19: в Индии побит новый антирекорд

В Индии, где зафиксированы худшие темпы распространения коронавируса, за сутки установлено новое число погибших.

Как передает Арменпресс, вчера в стране от коронавируса умерло 4 187 человек.

Общее число умерших от коронавирусав стране - 238 270 человек. За сутки в стране зарегистрировано 401 078 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных - 21 миллион 892 тысячи 676 человек.

По данным Министерства здравоохранения Индии, всего в стране вакцинировано 167 миллионов 346 тысяч 544 человека.