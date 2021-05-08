Дорога к озеру Карилич труднопроходима
10:51, 8 Май, 2021
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть труднопроходимые автодороги.
В Арагацотнской области труднопроходимы дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.
Как передает Арменпресс, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.
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