Дорога к озеру Карилич труднопроходима

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть труднопроходимые автодороги.

В Арагацотнской области труднопроходимы дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Как передает Арменпресс, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.