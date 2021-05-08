"Айастани Анрапетутюн". Оружие для армян было предметом почитания

«9 мая на долгие годы стало стало для нас, армян, символом нашего возрождения и побед— надежды, ставшей реальностью, наших достижений, стремлений и воле к жизни. С освобождением Шуши в 1992 году 9 мая приобрело и другое значение, что укрепило веру в будущее— ведь победа наших предков воплотилась и в героизме наших отцов. Наши братья и сыновья также внесли свой неоценимый вклад в мир в Арцахе. Тройной праздник стал славной страницей нашей новейшей истории.

Завтра вновь 9 мая, но он не станет очередным. После 8 ноября2020 г., когда пал Шуши, мы вынуждены переоценить 9 мая…Но речь идет не об отказе от Тройного праздника, а о том, чтобы вновь обрести его.

Оружие было предметом поклонения армян. И царь, и пахарь, мужчины и женщины, придавали большое значение искусству владения оружием, потому что это было залогом победы, а значит - гарантией мира. Сегодня более чем современно и пророческизвучат слова из «Мести веков» Сиаманто: «Имя мое - борьба, а смерть моя - победа». Это наша борьба — борьба за право наших будущих поколений на существование ... »

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