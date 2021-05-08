"Айастани Анрапетутюн".9 мая навсегда останется Днем тройного праздника

«9 мая три десятилетия был и впредь останется Днем тройного праздника для армянского народа. Этот день был поворотным в истории нашего народа дважды - в 1945 и 1993 годах. К победе над фашизмом 9 мая избранные сыны армянского народа и дружественных народов, сражавшиеся плечом к плечу, добавили еще одну историческую победу.

Он стал и поворотным моментом в борьбе народа Арцаха за самоопределение. Этот день переломил ход первой освободительной войны Арцаха, когда через Шуши начали освобождаться почти 30% территорий Арцаха, оккупированных Азербайджаном, в результате чего образовалась зона безопасности. Сегодня, в результате победы вШуши, Арцах живет свободно, Армия обороны Арцаха, сформированная 9 мая, существует и останется впредь, обеспечивая безопасность народа Арцаха и государственность Республики Арцах.

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