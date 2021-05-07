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Начальник Генштаба ВС Армении посетил с рабочим визитом воинские части

Начальник Генштаба ВС Армении посетил с рабочим визитом воинские части

Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян посетил с рабочим визитом воинские части, расположенные на северо-восточном направлении. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, командиры частей доложили о проведенной работе, уровне боевой, физической и морально-психологической подготовки личного состава, задачах, поставленных перед подразделениями. 

Начальник ГШ ВС осмотрел воинские части, проследил за выполнением запланированных мероприятий, ходом  ежедневных работ по хранению и обслуживанию вооружений и военной техники.

Артак Давтян поручил командирам ответственных подразделений повысить эффективность боевой подготовки и организовать дальнейшие работы по обслуживанию и эксплуатации военной техники.


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