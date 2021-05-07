В Военном университете имени В.Саркисяна открыт кабинет русского языка имени Суворова

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 7 мая в Военном университете имени В.Саркисяна принял участие в церемонии открытия учебного кабинета русского языка. В мероприятии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республики Армения Сергей Копыркин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, поздравив профессорско-преподавательский состав военного университета с открытием учебного кабинета, Вагаршак Арутюнян отметил, что союзнические отношения между двумя дружественными странами и высокий уровень военного сотрудничества подчеркивают важность культурных связей, в том знания языков.

Напомнив, что всего через два дня, 9 мая, будет отмечаться очередная годовщина совместной победы над фашизмом, Вагаршак Арутюнян выразил уверенность, что достойные потомки армянских маршалов и военачальников, добившихся победы в Великой Отечественной войне, пройдут подготовку во вновь открывшемся кабинете.

Вместе с курсантами военного университета офицеры, поступающие в высшие военные учебные заведения Российской Федерации, будут развивать свои знания на уроках русского языка.

Кабинет русского языка носит имя известного российского военачальника Александра Суворова.