И.о. министра здравоохранения отметила рост количества вакцинации

Порог прививок от коронавирусной болезни в Армении превысил 10 тысяч человек. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-обсуждения заявила и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

И.о. министра отметила рост количества прививок от коронавируса в последние дни.

«Наша политика - максимально облегчить процедуру, приблизить граждан к вакцинации, вакцинировать как можно больше граждан. Наша задача - обеспечить максимальное количество прививок среди членов групп риска и граждан в целом в течение года», - сказала Аванесян.

И.о. министра подчеркнула, что они постарались сделать все, чтобы вакцина стала доступной для граждан, чтобы как можно скорее была разорвана цепочка распространения инфекции.

Прививки AstraZeneca можно делать людям старше 18 лет на добровольной основе. Прививки Sputnik-V предназначены для людей из группы риска, в частности медицинских работников в возрасте от 18 до 54 лет, пациентов с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет и жителей центров социальной помощи в возрасте от 18 до 54 лет.