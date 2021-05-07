Спикер НС Армении направил благодарственное письмо председателю Сейма Латвийской Республики

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил председателю Сейма Латвийской Республики Инаре Мурниеце благодарственное письмо за принятие парламентом Латвии заявления о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи. По словам Мирзояна, это свидетельствует о высочайшей приверженности справедливости, гуманности, солидарности и универсальным ценностям прав человека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в письме Арарат Мирзоян отметил, что признание Латвией Геноцида армян является поддержкой армянского народа, особенно с учетом угроз безопасности, с которыми армяне столкнулись во время 44-дневной азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха.

Спикер парламента добавил, что массовые зверства, совершенные против народа Арцаха, военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права еще раз доказали, что безнаказанность создает благодатную почву для повторения прошлых преступлений.

6 мая Латвия официально признала и осудила Геноцид армян.