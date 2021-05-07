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Спикер НС Армении направил благодарственное письмо председателю Сейма Латвийской Республики

Спикер НС Армении направил благодарственное письмо председателю Сейма Латвийской Республики

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил председателю Сейма Латвийской Республики Инаре Мурниеце благодарственное письмо за принятие парламентом Латвии заявления о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи. По словам Мирзояна, это свидетельствует о высочайшей приверженности справедливости, гуманности, солидарности и универсальным ценностям прав человека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в письме Арарат Мирзоян отметил, что признание Латвией Геноцида армян является поддержкой армянского народа, особенно с учетом угроз безопасности, с которыми армяне столкнулись во время 44-дневной азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха.

Спикер парламента добавил, что массовые зверства, совершенные против народа Арцаха, военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права еще раз доказали, что безнаказанность создает благодатную почву для повторения прошлых преступлений.

6 мая Латвия официально признала и осудила Геноцид армян.


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