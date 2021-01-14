Предстоящие на 8 мая мероприятия
17:55, Май 07, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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10:34, 07.05.2021
“Ереванский бестселлер”: лидирует “Зависимость”: армянская литература, апрель, 2021
09:30, 03.05.2021
“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
- 21:20 Начальник Генштаба ВС Армении посетил с рабочим визитом воинские части
- 21:09 В Военном университете имени В.Саркисяна открыт кабинет русского языка имени Суворова
- 20:45 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 20:34 И.о. министра здравоохранения отметила рост количества вакцинации
- 19:00 НС снизило порог вхождения в парламент для партий
- 18:55 Спикер НС Армении направил благодарственное письмо председателю Сейма Латвийской Республики
- 18:34 Эстония второй раз за неделю обвинила Россию в нарушении своей воздушной границы
- 18:01 Посольство Армении осудило акт вандализма в отношении армянского кладбища в Ярославской области
- 17:55 Предстоящие на 8 мая мероприятия
- 17:50 Армения вернула всех азербайджанских военнопленных: Анна Нагдалян
- 17:49 Более 50 депутатов и сотрудников НС Армении вакцинировались против коронавируса
- 17:43 Президент Армении с рабочим визитом посетит Москву
- 17:39 Глава МИД Арцаха направил письма сопредседателям МГ и Каспршику в связи с угрозой водной безопасности Арцаха
- 17:19 Венгрия подтвердила надежность поставленного Словакии "Спутника V"
- 17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-05-21
- 17:13 Азиатские индексы выросли - 07-05-21
- 16:57 Аппарат офиса Защитника прав человека Армении опровергает информацию об отставке Армана Татояна
- 16:41 Безопасные покупки в интернете: несколько советов
- 16:34 В Британии консерваторы одержали знаковую победу над лейбористами в Хартлпуле
- 16:30 Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Троекуровском кладбище
- 16:26 Известна дата начала мероприятий, посвященных Дню Европы
- 16:11 Президент Армении принял группу ветеранов Великой Отечественной войны
- 15:55 Российские, китайские и арабские компании заинтересованы в рынке возобновляемой энергетики Армении
- 15:54 El Pais: Испания планирует завершить вывод своих военных из Афганистана к 13 мая
- 15:49 В Арцахе армянские и российские врачи провели эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов
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Просмотрели 1507 раз Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян
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17:22, 01.05.2021
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13:59, 01.05.2021
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