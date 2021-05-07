Армения вернула всех азербайджанских военнопленных: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на вопросы СМИ относительно заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 мая и обвинения Азербайджана в непредоставлении информации о пропавших без вести во время первой арцахской войны людей и информации о разминировании. Арменпресс приводит ответы официального представителя МИД Армении:

Вопрос: Как бы Вы прокомментировали заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 мая по вопросу о военнопленных и реакцию международных партнеров? В некоторых заявлениях содержится призыв к освобождению пленных со всех сторон. Есть ли в Армении азербайджанские военнопленные или другие удерживаемые лица?

Ответ: Армения полностью выполнила взятые на себя 8-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября обязательства и вернула всех азербайджанских военнопленных, в том числе и осужденных в 2014 году за убийство несовершеннолетнего двух лиц.

Растущее давление на Азербайджан со стороны различных стран и международных организаций показывает, что в международном сообществе формируется консенсус о немедленном возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых в качестве заложников гражданских лиц на родину в соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

Вопрос: Как бы Вы прокомментировали обвинения Азербайджана в непредоставлении информации о пропавших без вести во время первой арцахской войны людей и информации о разминировании?

Ответ: В свете ежедневного нарастания международного давления по вопросу об освобождении пленных Азербайджан пытается выдвинуть ложные повестки, пытаясь найти оправдания невыполнению принятых на себя гуманитарных обязательств.

Армения всегда готова сотрудничать с международными партнерами в решении проблем гуманитарного характера.