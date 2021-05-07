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Президент Армении с рабочим визитом посетит Москву

Президент Армении с рабочим визитом посетит Москву

Президент Республики Армения Армен Саркисян с 8 мая будет в краткосрочном отпуске за свой счет, который проведет в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, 10 мая стартует рабочий визит Армена Саркисяна в Москву, в рамках которого запланирован ряд встреч.


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