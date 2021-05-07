Безопасные покупки в интернете: несколько советов

Ежедневно два процента онлайн-покупателей всего мира становятся жертвами мошенничества. Цифра небольшая только на первый взгляд. В 2020 году количество людей, совершающих покупки в Интернете, в мире достигло примерно 1,92 миллиарда (около 5,27 миллиона человек в день).

Вместе с ростом онлайн-покупок в интернете растет и уровень финансового мошенничества. Несмотря на растущий интерес к интернету, эффективность борьбы с киберпреступностью во всем мире довольно низкая, около одного процента по сравнению с прошлым годом, что связано с тем, что о таких случаях не сообщается в полицию, они выявляются с трудностью, на них уходит много времени.

Таким образом, чтобы не стать жертвой мошенничества и не терять денег при совершении покупок в интернете, проще перед покупкой “семь раз отмерить, один раз отрезать”, сэкономив при этом нервы и время, чем пытаться вернуть потраченные деньги за подделку с зарегистрированного в другой стране сайта. Итак:

Прежде всего, убедитесь, что вы зашли на настоящий веб-сайт, например, ebay.com, а не, например, ebuy.com . Вы на фейк веб-сайте сможете заплатить, но не получите ни товара ни услуги. Проверяйте рейтинг сайта по отзывам клиентов;

Обратите внимание на безопасность обмена данными с сайтом. Помните, что примечание HTTPS в левом верхнем углу браузера, выделенное зеленым цветом, или отметка замка - это дополнительная гарантия безопасности;

Не совершайте покупки на сайтах, для которых требуется номер социальной карты (SSN), серийный номер паспорта. Используйте сложный пароль, содержащий прописные + строчные + цифры + символы;

Старайтесь не оставлять данные своей карты на сайтах, у них есть “память”, которую могут использовать мошенники. Есть более безопасные варианты покупок. Например, виртуальная карта Visa Конверс Банка. Это безопасно, потому что не дает доступа к вашим средствам и к личной информации.

Еще одно преимущество Visa Virtual - это виртуальность. Вы никогда не потеряете карту, которой не существует физически.

Банк контролируется Центральным Банком Армении.