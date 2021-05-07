В Британии консерваторы одержали знаковую победу над лейбористами в Хартлпуле

Консервативная партия Великобритании выиграла на довыборах в городе Хартлпул, который с 1970-х в парламенте неизменно представляли лейбористы, сообщает телеканал Sky News.

Консерватор Джилл Мортимер станет новым членом палаты общин британского парламента от Хартлпула. Она обошла кандидата от лейбористов Пола Уильямса на 6940 голосов (при населении в примерно 90 тыс. человек) и, таким образом, принесла безоговорочную победу премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Председатель Консервативной партии Аманда Миллинг приветствовала итоги голосования, отметив, что это - "исторический результат",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Британские СМИ уделяют пристальное внимание результатам в Хартлпуле, потому что они позволяют получить представление о нынешней расстановке политических сил в целом в стране. Премьер страны - консерватор Борис Джонсон - в последние месяцы пользуется большой популярности, в частности, благодаря быстрой вакцинации населения от COVID-19: в Великобритании этот процесс идет на порядок быстрее, чем, например, в ЕС.

Кроме того, считается, что именно при Джонсоне консерваторы стали нередко выигрывать выборы в местах, которые считались вотчиной лейбористов. Одно из таких мест - Хартлпул. В парламенте этот город представлен с 1970-х и до сих пор у консерваторов не было шансов навязать лейбористам борьбу в этом городе.

Кроме того, в пятницу утром Великобритания начала подсчет голосов на региональных выборах с самым большим количеством голосов со времен всеобщих выборов 2019 года.

Результаты выборов в парламент Уэльса должны быть получены позже в тот же день. В Шотландии подсчет голосов начнется в пятницу, но окончательный результат ожидают получить в воскресенье. Подсчет голосов в Англии в одних графствах пройдет утром в пятницу, в других - в течение выходных.