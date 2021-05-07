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Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Троекуровском кладбище

Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Троекуровском кладбище

Народного артиста России дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в сфере культуры.

"Михаила Багдасарова похоронят на Троекуровском кладбище, на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на вторник, 11 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина сообщила ТАСС, что Багдасаров умер 4 мая в московской больнице от последствий коронавируса, ему было 75 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Получил известность как создатель и руководитель аттракциона "Тигры-шоу".


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