Михаила Багдасарова похоронят 11 мая на Троекуровском кладбище

Народного артиста России дрессировщика диких животных Михаила Багдасарова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 11 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в сфере культуры.

"Михаила Багдасарова похоронят на Троекуровском кладбище, на аллее деятелей искусств. Похороны планируются на вторник, 11 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Росгосцирка Татьяна Соломина сообщила ТАСС, что Багдасаров умер 4 мая в московской больнице от последствий коронавируса, ему было 75 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. Получил известность как создатель и руководитель аттракциона "Тигры-шоу".