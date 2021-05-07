Президент Армении принял группу ветеранов Великой Отечественной войны

Президент Республики Армения Армен Саргсян сегодня принял ветеранов Великой Отечественной войны Розалию Абгарян, Шогик Сарафян, Папина Марухяна и Хачика Овакимяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент Саргсян поздравил их с 76-й годовщиной победы над фашизмом. “Свободу и победу никогда не дарят. Они достигнуты благодаря Вашей воле и усилиям, ценой Вашего здоровья”, - сказал президент.

Президент Саргсян беседовал с ветеранами в теплой атмосфере. Они делились своими воспоминаниями о годах войны, о своем военном пути, переживаниями в День Победы, 9 мая, и передали свои пожелания мира всему армянскому народу.

Президент пожелал гостям здоровья, отметив, что их жизненные истории - военно-патриотические уроки для поколений.