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Президент Армении принял группу ветеранов Великой Отечественной войны

Президент Армении принял группу ветеранов Великой Отечественной войны

Президент Республики Армения Армен Саргсян сегодня принял ветеранов Великой Отечественной войны Розалию Абгарян, Шогик Сарафян, Папина Марухяна и Хачика Овакимяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент Саргсян поздравил их с 76-й годовщиной победы над фашизмом. “Свободу и победу никогда не дарят. Они достигнуты благодаря Вашей воле и усилиям, ценой Вашего здоровья”, - сказал президент.

Президент Саргсян беседовал с ветеранами в теплой атмосфере. Они делились своими воспоминаниями о годах войны, о своем военном пути, переживаниями в День Победы, 9 мая, и передали свои пожелания мира всему армянскому народу.

Президент пожелал гостям  здоровья, отметив, что их жизненные истории - военно-патриотические уроки для поколений.


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