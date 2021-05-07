El Pais: Испания планирует завершить вывод своих военных из Афганистана к 13 мая

Испания собирается к 13 мая завершить вывод своих военных из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета El Pais.

По ее данным, в настоящее время испанское участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" ограничивается 24 военнослужащими и двумя переводчиками. Как отмечает издание, почти за два десятилетия в миссии в Афганистане участвовали более 27 тыс. испанских военных, королевство в этот период потратило более €3,5 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.

На пике операции в Афганистане в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.