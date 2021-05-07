Российские, китайские и арабские компании заинтересованы в рынке возобновляемой энергетики Армении

Правительство Армении, держа в центре внимания сферу возобновляемой энергетики, в стратегической программе развития энергетической сферы наметило конкретные задачи до 2040 года.

На пресс-конференции в конференц-центре «Арменпресс» директор Фонда возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении Карен Асатрян отметил, что в программе большое внимание уделено строительству солнечных станций с большими мощностями.

“Армения имеет большой потенциал в этой сфере, и предусмотрено, что в ближайшие годы у нас будут фотовольтаические станции мощностью до 1000 МВт.

Количество вырабатываемой ими электроэнергии составит до 15% от общего количества производимой электроэнергии, что довольно много. Планируется провести работу и по развитию энергетики ветра. К 2040 году мы планируем иметь системные ветряные электростанции мощностью до 500 МВт. Эти станции будут построены на основе государственного и частного партнерства. Предлагаемый тариф на электроэнергию будет играть доминирующую роль, он должен быть конкурентоспособным”, - сказал Карен Асатрян.

Согласно следующему важному компоненту стратегического плана, планируется либерализация энергетического рынка, в результате чего в Армении будет энергосистема нового уровня. Отмечается, что возможность продавать электроэнергию потребителям будет у каждого производителя.

В стратегическом плане большое внимание уделяется и энергосбережению. Карен Асатрян отметил, что Армения в этой сфере имеет большой потенциал. “Мы можем сэкономить до 40% энергии. Каждый сэкономленный киловатт дешевле, чем произведенный. Мы стремимся сделать энергосбережение частью нашей повседневной жизни. В этом направлении в общественных зданиях ведется активная работа, в ближайшее время мы планируем задействовать и многоквартирные дома”, - сказал Карен Асатрян.

Говоря о достигнутых результатах, Карен Асатрян отметил, что была проделана большая работа по развитию сектора возобновляемой энергетики. Еще в 2016 году была запущена программа по оценке потенциала солнечной энергетики в Армении. Затем фонд объявил тендер на привлечение международных инвесторов для строительства крупного системного предприятия.

“Речь идет о станции «Масрик-1» мощностью в 55 мегаватт, которая строится в общине Масрик Гегаркуникской области. В настоящее время объект находится в стадии строительства, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Инвестор - испанская компания. В настоящее время ведется работа по разработке программы строительства солнечных электростанций мощностью до 120 мегаватт. Надеемся, что в следующем году будут новые тендеры. В настоящее время проводятся тендеры на строительство солнечных станций - “Айг-1” и “Айг-2”, каждая мощностью по 200 мегаватт. Имена победителей будут объявлены в ближайшие месяцы. Заинтересованы в этом российские, китайские и арабские компании”, - сказал он.

Карен Асатрян отметил, что за этот период значительно улучшилась и законодательная база, которая позволяет физическим и юридическим лицам устанавливать солнечные системы для собственных нужд. В результате построено 4 600 автономных солнечных станций. За год зарегистрировано 59% -ное увеличение производства солнечной энергии. По словам Карена Асатряна, это говорит о стремительном развитии сферы.

По словам Карена Асатряна, к 2030 году ожидается, что инвестиции в сферу солнечной энергетики составят 600 миллионов долларов, а в ветроэнергетику - до 500 миллионов долларов.