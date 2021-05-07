В Арцахе армянские и российские врачи провели эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов

Травматолог-ортопед медицинского центра “Эребуни” Гагик Бдоян и прибывшие из Российской Федерации травматологи-ортопеды вместе докторами Арцаха на днях в Республиканском медицинском центре Степанакерта провели бесплатные операции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

“20 эндопротезов для сложного хирургического вмешательства тазобедренного сустава были приобретены при содействии российского благотворителя, нашего соотечественника Эдгара Адамяна. Доктора провели 35 операций по эндопротезированию тазобедренного, коленного суставов и артроскопии коленного и плечевого суставов”, - отмечают в МЗ Арцаха.

Подобные инициативы будут носить продолжительный характер.