Театральная труппа “Мир сказок” из Спитака представила в Ереване спектакль “Свекровь”

7 мая театральная труппа “Мир сказок” Дворца культуры Спитака, периодически выступающая в областях Армении, представила на сцене Союза театральных деятелей Армении спектакль “Свекровь”.

Как передает «Арменпресс», руководитель театральной труппы Армине Мелконян отметила, что труппа была создана в 2005 году. В труппе играют дети от 6 до 14 лет.

По словам Армине Мелконян, их всегда поддерживал и предоставлял возможность выступления на сцене Государственного театра музыкальной комедии им. Пароняна народный артист Республики Армения Ерванд Казанчян. На этот раз в Ереван их пригласил председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян, которому они очень благодарны.

Касаясь спектакля “Свекровь”, Мелконян сказала, что он может заинтересовать как подростков, так и взрослых. “Это забавное, юмористическое и поучительное представление, основанное на реальной истории. Над сценарием работали вместе с детьми. В этой постановке заняты дети 13 и 14 лет”, - отметила руководитель театральной труппы.

По завершении спектакля председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян вручил театральной труппе диплом Союза театральных деятелей Армении за более чем 15 летние непрерывные выступления.