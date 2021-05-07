В Берлине начался снегопад, потепление ожидается со следующей недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее с утра в столице Германии шёл дождь, однако примерно с 11 утра (12.00 мск) с неба посыпался крупный густой снег. Ранее метеослужба прогнозировала в Берлине на пятницу дождь, температура воздуха должна была прогреться до 9 градусов. При этом на понедельник, 10 мая, в прогнозе погоды значится потепление до 28 градусов.

Синоптики заявили ранее, что нынешний апрель стал довольно холодным в Германии - температура в среднем была на 1,3 градуса ниже референсной оценки за период с 1961 по 1990 годы и составила около 6 градусов тепла по Цельсию. По сравнению с периодом с 1991 по 2020 годы падение температуры в апреле составило 2,9 градуса.