Цена на медь достигла рекордно высокого значения в ходе торгов

Цена меди в ходе торгов на Лондонской бирже металлов выросла на 1,59% - достигая $10,307 тыс. за тонну, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:54 мск, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, цена на медь находится на рекордно высоком значении.

Аналитики агентства Bloomberg связывают рост котировок с оптимизмом инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики после пандемии коронавируса. По данным агентства, ожидания роста экономики стимулируют рост цен на металлы на рынках по всему миру. Так, цена железной руды превысила рекордную отметку в $200 за тонну, а цена на олово демонстрирует самые высокие показатели за последние десять лет, отмечает Bloomberg.