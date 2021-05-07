Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 547

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 547. Скончались 18 человек.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 319 266 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 1 131 человек, с начала пандемии вылечились 298 807 пациентов. Скончались 4 245.

За сутки сделан 25 541 тест, в том числе 14 212 на антиген и 11 329 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 54 687 человек, в том числе за последние сутки - 3 089.

Показатель инфицирования: за сутки - 6,06%, за последние 14 дней - 5,66%, за последние семь дней - 6,76%.

В карантине в настоящее время находятся 69 человек, в стационарах - 4 354, в ковид-гостиницах - 759.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.