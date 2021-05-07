Восстанавливается участок дороги М-1 – Неркин Саснашен-Мецадзор протяженностью в 9,8 км

В рамках второй программы Дополнительного финансирования для улучшения жизненно важной дорожной сети в Арагацотнской области восстанавливается участок дороги М-1 - Неркин-Саснашен-Метсадзор протяженностью в 9,8 км. Он начинается от межгосударственной дороги М-1, примыкает к общине Верин Саснашен, проходит через общины Неркин Саснашен, Верин Базмаберд и заканчивается в поселке Мецадзор. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктуры.

В настоящее время компания-подрядчик выполняет земляные работы, восстановление дренажной системы, строительство подпорных стен из габиона и другие работы.

Вторая программа Дополнительного финансирования для улучшения жизненно важной дорожной сети предусматривает и восстановление инфраструктуры населенных пунктов. В частности, вместе с ремонтом этой дороги будет реконструировано около 250 м водопровода, заменены электрические провода, осветительные столбы также будут заменены новыми.

Ремонт дороги М-1 - Неркин Саснашен-Метсадзор завершится в этом году. Протяженность главной дороги составляет около 9,13 км, будут восстановлены и дороги, ведущие к объектам общественного значения населенных пунктов, протяженностью в 635 м.