36 новорожденным и детям погибших военнослужащих Кашатага, Шуши и Гадрута назначены пособия

В апреле Кашатахским, Шушинским, Гадрутским территориальными отделами социального обеспечения Офиса социальных служб Оперативного штаба правительства Арцаха в Республике Армения по рассмотрению 57 личных дел было назначено государственное пособие, 13 из них - за участия в боевых действиях при защите Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в оперативном штабе, добавив, что пособие назначено и детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

За тот же период был произведен перерасчет по 24 личным делам, 13 лицам было предоставлено единовременное пособие при рождении ребенка, а 36 новорожденным детям - единовременное пособие.

Территориальные отделы Кашатага, Шуши, Гадрута рассмотрели 27 личных дел, назначив выдачу пособия по случаю праздников и памятных дней.