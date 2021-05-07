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Шестиклассница устроила стрельбу на территории школы в штате Айдахо

Шестиклассница устроила стрельбу на территории школы в штате Айдахо

Ученица шестого класса принесла пистолет в школу города Ригби (штат Айдахо) и открыла огонь. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

Девочка ранила двух школьников и сотрудника школы. По словам официальных лиц, их жизни ничто не угрожает.

Учительница сумела обезоружить девочку и задержать до приезда полиции, сообщили власти. Мотив действий школьницы пока не установлен.

Инцидент расследуется ФБР и местными правоохранительными органами.


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