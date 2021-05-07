Концертом филармонического оркестра ознаменуется начало конкурса имени Эдварда Мирзояна

По инициативе Союза композиторов Армении с 10 по 13 мая состоится ежегодный республиканский конкурс юных композиторов имени народного артиста СССР Эдварда Мирзояна.

Он стартует 10 мая в концертном зале Арама Хачатуряна. На открытии конкурса выступит Национальный филармонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна.

Как передает «Арменпресс», в тот же день своих произведения исполнят дважды лауреаты мирзояновского конкурса Александр Арутюнян и Андрей Курбет.

Конкурсный тур проекта состоится 11 мая в концертном зале Союза композиторов Армении в 16:30. В том же концертном зале два дня спустя - 13 мая, в 16:30 состоятся также гала-концерт и церемония награждения конкурсантов. 12 мая, в день рождения Эдварда Мирзояна, участники конкурса посетят Пантеон имени Комитаса, чтобы воздать дань уважения памяти известного композитора.

В состав жюри конкурса вошли композиторы Арам Сатян, Мартин Вардазарян, Ерванд Ерзнкян, Эдуард Айрапетян, Арам Ованнесян, Артур Аванесов и Эдмонд Макарян.

Вход на все концерты свободный.

Проект реализуется при содействии Министерства НОКС Армении, при сотрудничестве с Ереванской государственной консерватории и с Национальным филармоническим оркестром Армении.