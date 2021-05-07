В ООН заявили, что в израильско-палестинском конфликте существует риск утраты контроля

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил в четверг озабоченность в связи с ростом напряженности в зоне израильско-палестинского противостояния и призвал стороны к сдержанности для предупреждения риска утраты контроля. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я глубоко обеспокоен в связи с ростом напряженности и насилия на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Я призываю политических, религиозных и общественных лидеров со всех сторон четко выступить против насилия, подстрекательства и провокационной риторики", - написал спецкоординатор ООН. "Если оставить ситуацию без внимания, она может выйти из-под контроля", - предупредил Веннесланд.

"Только за последние дни два палестинца были убиты в ходе отдельных инцидентов с силами безопасности Израиля в контексте столкновений и нападений. Один израильтянин был убит палестинцем из огнестрельного оружия из проезжающего автомобиля, еще несколько человек получили ранения", - перечислил спецкоординатор самые громкие инциденты.

Веннесланд призвал израильские силы безопасности к "максимальной сдержанности" и применению оружия только в случае защиты жизни. "Виновные в насильственных актах с обеих сторон должны быть немедленно привлечены к ответственности", - добавил он.