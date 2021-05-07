“Молодежный форум”: обсуждение вопросов молодежи на ближайшие 5 лет

8 мая состоится Церемония открытия “Молодежного форума”. Цель форума - вовлечение молодежи в процесс разработки государственной стратегии молодежной политики Республики Армения на 2021 - 2025 годы, создание площадки диалога между молодежью, молодежными организациями и государственным ведомством, ответственным за развитие молодежной политики. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта.

На церемонии открытия будет присутствовать заместитель министра образования и науки Артур Мартиросян. В форуме примут участие около 120 молодых людей из регионов Армении и Еревана. Форум организован при сотрудничестве Министерства образования, науки, культуры, спорта и общественной организации “Прогрессивная молодежь Армении”.

Стратегия государственной молодежной политики государства на 2021 - 2025 годы определяет приоритетные направления, основные цели и действия молодежной политики на ближайшие 5 лет.

В ходе форума будут обсуждены приоритеты Республики Армения в вопросах молодежи в ближайшие 5 лет, проблемы, волнующие молодежь, их видение в деле решения этих проблем, механизмы, условия и ресурсы развития, самореализации и обеспечения благосостояния.