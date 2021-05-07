NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса

США могут забраковать порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Балтиморе перепутали ингредиенты двух разных вакцин от коронавируса, в результате оказались испорчены 15 миллионов доз вакцины J&J.

Согласно правительственному источнику, FDA обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с загрязненными дозами. Теперь американский регулятор рассматривает вопрос об использовании порядка 70 миллионов доз J&J, произведенных на этом заводе.

По данным издания, общее количество "подозрительных" доз J&J, прибывших в ЕС, Канаду и ЮАР, составляет от шести до девяти миллионов.

Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной.